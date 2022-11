Dead Island 2 prende tempo: i non morti di Dambuster arriveranno ad aprile

IGN

Toccherà avere un po' di pazienza in più per mettere le mani su Dead Island 2, atteso gioco d'azione prodotto da Deep Silver che, dopo uno sviluppo tormentato, è tornato a mostrarsi nei mesi scorsi: atteso per il 3 febbraio su PC e console, il gioco d'azione è stato rinviato al 28 aprile per permettere agli sviluppatori di rifinire al meglio l'esperienza di gioco, così da presentarsi sul mercato nel migliore dei modi.