Da Days Gone a Concrete Genie: gli annunci e i video dall'evento per PS4 e VR

IN ARRIVO SU PS4 E PSVR 26 marzo 2019 11:12 Da Days Gone a Concrete Genie: gli annunci e i video dallʼevento per PS4 e VR Oltre alle esclusive PS4, Sony ha mostrato Crash Team Racing Nitro Fueled, Mortal Kombat e tanti annunci per PlayStation VR

Si è tenuto ieri il primo evento in streaming di Sony che, sulla falsariga di Nintendo e i suoi Direct, ha svelato tutte le novità in arrivo nelle prossime settimane su PS4 e PlayStation VR.



Il primo episodio di State of Play ha mostrato, tra gli altri, il videogioco ufficiale di Marvel dedicato a Iron Man e creato appositamente per la realtà virtuale, ma non ha deluso coloro che aspettavano nuovi dettagli su titoli PS4 come Days Gone, Concrete Genie e Crash Team Racing: Nitro Fueled. Scopriamo insieme tutte le novità.

L'evento si è aperto proprio con l'annuncio di Marvel's Iron Man, in arrivo su PlayStation VR entro la fine del 2019. Diamo un'occhiata al primo trailer ufficiale.

Sony si è concentrata su una carrellata di prodotti in arrivo su PlayStation VR, tra i quali spiccano Observation, un intrigante thriller fantascientifico; Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted, raccolta di minigiochi ispirati alla serie horror; Blood & Truth, avventura in sviluppo presso London Studio; infine No Man's Sky Beyond, il gioco di Hello Games che supporterà completamente il visore di PlayStation 4 per offrire un'esperienza in realtà virtuale.

Si passa a PlayStation 4, con la presentazione di un nuovo trailer di Concrete Genie, la coloratissima esclusiva PS4 sviluppata da PixelOpus che sarà disponibile in autunno sul mercato europeo.

Presente all'appello anche Days Gone, il gioco di sopravvivenza open-world in lavorazione presso Sony Bend Studio, che si è mostrato con un nuovo filmato incentrato sulla storia del protagonista Deacon St. John.

Non poteva certo mancare Crash Team Racing: Nitro Fueled, remake dello storico gioco di guida con protagonista l'amatissimo Crash Bandicoot, che su PlayStation 4 includerà dei contenuti esclusivi: si tratta di una manciata di skin con le quali potrete personalizzare l'aspetto di Crash, Coco e Cortex per donargli un aspetto... retrò.