Iron Man VR: il gioco in realtà virtuale per diventare Tony Stark

Dopo gli ottimi risultati di Spider-Man, uno dei videogiochi dedicati ai supereroi più riusciti degli ultimi anni, Sony ha rinnovato la collaborazione con Marvel per realizzare Iron Man VR per PlayStation 4.



Come suggerisce il titolo, si tratta di un'avventura in realtà virtuale da vivere utilizzando PlayStation VR, il visore che ci permetterà di indossare la tuta del famoso eroe degli Avengers e trasformarci in dei veri e propri Tony Stark.



I controller PlayStation Move saranno utili sia per volare che colpire i nemici e non mancherà nemmeno l'iconico assistente vocale. Iron Man VR sarà nei negozi in tempo per Natale 2019, vi lasciamo al trailer con cui è arrivato l'annuncio: buona visione!