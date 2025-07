Cyberpunk 2077 non si ferma più: come cambia la mobilità del gioco di ruolo

Sul piano tecnico, l'aggiornamento introduce varie ottimizzazioni: oltre al supporto al Variable Refresh Rate per le console di ultima generazione, non manca la compatibilità con tecnologie grafiche come AMD FSR 3.1, Intel XeSS 2.0 e HDR10+ per PC. Un aggiornamento ricco, insomma, nonostante le indicazioni dello studio parlassero della fine del supporto post-lancio per il gioco di ruolo, così da permettere agli sviluppatori di CD Projekt Red di concentrarsi su altri progetti attualmente in cantiere, come il succitato The Witcher 4 in uscita non prima del 2027 o il seguito di Cyberpunk 2077, che prenderà il nome di Cyberpunk 2.