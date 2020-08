Cyberpunk 2077: dai Life Path alle armi futuristiche, gli annunci dal secondo Night City Wire

Si è tenuto nelle scorse ore il secondo evento Night City Wire organizzato dagli sviluppatori di CD Projekt Red per approfondire gli elementi principali del nuovo Cyberpunk 2077 , atteso gioco di ruolo futuristico realizzato dagli autori di The Witcher che debutterà a novembre su PC e console: nel corso della diretta, il team polacco ha presentato alcune delle caratteristiche principali del gameplay, dai Life Path alle armi .

Al contrario di The Witcher, che metteva i giocatori nei panni di un personaggio prestabilito come Geralt di Rivia, in Cyberpunk 2077 sarà possibile creare il proprio alter ego, un mercenario di nome V: il giocatore potrà scegliere il sesso, gli attributi, le statistiche e persino le origini del suo alter ego digitale, che corrispondono ai Life Path.

Si tratta di tre percorsi differenti (Nomad, Street Kid e Corpo) a cui corrisponderanno tre prologhi totalmente diversi, grazie ai quali il personaggio potrà affrontare l'avventura in modo personale. Scopriamo come.

Tra le novità presentate dalla software house, c'è stata una grande attenzione alla musica: una breve incursione in Svezia ci ha permesso di scoprire come la band dei Refused abbia lavorato per creare la colonna sonora di Cyberpunk 2077, realizzando brani in linea con le atmosfere e lo scenario futuristico del gioco ispirato alla saga partorita dalla mente di Mike Pondsmith, ma c'è di più.

Nel gioco, infatti, i Refused interpreteranno i musicisti della band Samurai, guidata dal leader Johnny Silverhand (interpretato da Keanu Reeves), e non mancheranno i momenti in cui il gruppo sarà presente all'interno dell'avventura.

Infine, gli sviluppatori hanno mostrato l'arsenale che potremo ottenere nel corso del gioco, svelando le tipologie di armi presenti nel mondo di Cyberpunk 2077, le varie rarità e persino le modifiche che potremo applicare a ognuna per renderla ancora più efficiente e letale.

In attesa del lancio, fissato al 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One (con le versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X previste verosimilmente al debutto delle due console sul mercato), potete approfondire nel video dedicato alle armi e alle mod cibernetiche disponibili tra le strade di Night City.

