Crash Team Racing Nitro-Fueled: salvataggi a rischio, la soluzione

Se state giocando a Crash team Racing Nitro-Fueled su PlayStation 4, potreste incappare in un problema che potrebbe rovinare le vostre partite.



Quandi il file di salvataggio contenente i dati della modalità Prove a tempo diventa troppo grande, infatti, c’è il rischio che i progressi si corrompano e vadano così perduti.



Per evitare il grattacapo sta per essere pubblicato un aggiornamento gratuito, in arrivo mercoledì 3 luglio, ma nell'attesa potete ovviare il problema non giocando la modalità incriminata o effettuando spesso un backup salvataggi in cloud o su una chiavetta USB, consigliano gli sviluppatori.



Crash team Racing Nitro-Fueled, remake dell'apprezzato gioco di corse per PS1, è il gioco dell'estate (cliccate qui per leggere la nostra recensione).