Crash Bandicoot, il nuovo capitolo potrebbe essere svelato ai The Game Awards

Ricordate quando, poco prima della presentazione ufficiale di Crash Team Racing: Nitro-Fueled , Activision iniziò a spedire alcuni gadget agli influencer più quotati della scena videoludica? A quanto pare, la mossa deve aver convinto il publisher californiano, che ha deciso di ripeterla per quella che sembrerebbe essere la campagna marketing per la presentazione del nuovo capitolo di Crash Bandicoot .

Activision ha inviato nuovi gadget in regalo ad alcuni noti influencer canadesi, dedicati alla storica serie nata su PlayStation e recentemente tornata in auge dopo il remake dei primi tre episodi, raccolti all'interno della soddisfacente N. Sane Trilogy. La situazione è stata documentata dallo youtuber Canadian Guy Eh, che ha raccolto le foto pubblicate sui social da alcuni influencer.

Come dicevamo in apertura, Activision ha già usato una tattica del genere poco prima dell'annuncio del remake di Crash Team Racing, chiamato Nitro-Fueled e svelato durante i The Game Awards dello scorso anno. L'azienda potrebbe dunque scegliere di seguire la stessa strategia e sfruttare la nuova edizione dell'evento (che si terrà tra pochi giorni) per svelare il ritorno del peramele, con un gioco nuovo di zecca che potrebbe prendere il nome di Crash Bandicoot Worlds.

Alcune voci vorrebbero tuttavia l'azienda sfruttare la vetrina del nuovo State of Play, l'evento in streaming di Sony dedicato alle novità in arrivo su PlayStation 4, per la presentazione di uno dei simboli del suo brand, ipotesi avvalorata peraltro dalla presenza di un nuovo modello per il personaggio che è apparso proprio in occasione di un recente trailer incentrato sulle icone PlayStation.

Entro la fine di questa settimana, i fan di Crash Bandicoot dovrebbero comunque scoprire che cosa avrà mai in serbo Activision per la sua mascotte più celebre.

