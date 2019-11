Crash Bandicoot potrebbe tornare in un nuovo gioco

Il dettaglio che ha fatto nascere le indiscrezioni è rappresentato da una nuova maschera della cultura Tiki che è apparsa nel trailer, differente da quelle già mostrate in passato dalla saga e dalla recente riedizione N. Sane Trilogy.

Ad alimentare le speculazioni ci ha pensato l'insider Sabi, che avrebbe confermato l'esistenza del progetto Crash Bandicoot Worlds: Activision, che ha perso un franchise come Destiny, sta pensando dunque di puntare sulle proprie saghe più rappresentative e avrebbe affidato a Toys for Bob e Vicarious Visions il compito di realizzare un nuovo capitolo di Crash Bandicoot, che potrebbe essere addirittura svelato ai The Game Awards di dicembre.

Non resta che prendere la notizia con le pinze in attesa della notte degli Oscar dei videogiochi.

