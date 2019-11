Le icone dei videogiochi per PlayStation riunite in un video live-action

Immaginate di essere in giro nel mondo reale e di trovarvi di fronte ai personaggi che caratterizzano le vostre avventure in quello virtuale: è l'idea che Sony ha avuto nell'ultimo spot pubblicitario dedicato a PlayStation 4 , intitolato "It's Time to Play". L'azienda giapponese ha condiviso un filmato in live-action che riunisce alcuni dei personaggi più apprezzati della storia dei videogiochi, come Kratos e Crash Bandicoot , insieme ai giochi più rappresentativi di questa generazione.

Nel video troviamo i cacciatori di Monster Hunter: World, i protagonisti di Final Fantasy VII Remake, i costruttori di Fortnite e i calciatori di FIFA 20, che si fanno strada insieme a leggende come il guerriero spartano di God of War e Aloy, la star di Horizon Zero Dawn.

Per maggiori informazioni, non perdete lo spot ufficiale di PlayStation intitolato "It's Time to Play".

