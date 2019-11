Horizon: Zero Dawn, Guerrilla conferma indirettamente lo sviluppo del sequel

Da tempo si chiacchiera ormai di un possibile seguito per l'acclamato Horizon: Zero Dawn, il gioco di ruolo futuristico di Guerrilla Games lanciato nel 2017 su PlayStation 4, il cui motore è stato utilizzato proprio di recente per creare Death Stranding. Con due nuovi annunci di lavoro, il team di sviluppo ha fatto trapelare una conferma indiretta che il prossimo progetto in cantiere sarà a tutti gli effetti un sequel di Horizon.