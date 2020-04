Coronavirus: utenti regalano copie di Final Fantasy VII ai giocatori in difficoltà

Più che mai in questo periodo, il mondo dei videogiochi si sta muovendo a supporto delle persone in difficoltà a causa del Covid-19. Molti versano purtroppo in gravi condizioni economiche a causa della quarantena forzata e della chiusura di diverse attività lavorative. Tra le varie iniziative, significativa si è rivelata quella di un utente di Reddit, che si è offerto di regalare copie digitali di Final Fantasy VII Remake ai giocatori che non possono permettersi di acquistarlo in questo momento.