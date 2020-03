Coronavirus: gli sviluppatori di videogiochi a sostegno dei corrieri

In questi tempi in cui il distanziamento sociale e la quarantena a causa del Covid-19 stanno rapidamente diventando la norma, le persone fanno affidamento esclusivo alla consegna a domicilio, che ha comportato un carico di lavoro senza precedenti per i corrieri nonché un costante esposizione a rischio di contagio. Per questa ragione, i ragazzi di Respawn Entertainment hanno trovato un modo per omaggiarli: lasciare fuori dalla propria porta una serie di videogiochi con cui gli addetti alle consegne potranno trascorrere il loro tempo libero.