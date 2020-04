Coronavirus: il workout diventa "soprannaturale" grazie ai videogiochi e alla realtà virtuale

Ai tempi del Covid-19, allenarsi restando chiusi in casa può essere difficile: fare sport senza attrezzatura o una struttura adibita ad attività del genere non è sempre possibile, e sebbene esistano molte app per coloro che desiderano mantenersi in forma, ben presto anche queste soluzioni possono finire col diventare noiose. A venire incontro a queste persone ci pensa Supernatural, un servizio studiato per Oculus Quest che consente di allenarsi all'interno di mondi virtuali in quella che è una serie di esercizi di fitness trasformati in videogiochi.