Coronavirus, Google regala due mesi di Stadia a tutti gli utenti

Il mondo dei videogiochi continua a dimostrare un'eccezionale solidarietà in questi giorni di isolamento forzato, causato dalla pandemia che ha colpito il pianeta. Anche un colosso come Google ha deciso di unirsi al coro offrendo a tutti gli utenti interessati la possibilità di accedere al servizio Stadia per due mesi, ottenendo tutti i vantaggi dell'abbonamento Pro in veste del tutto gratuita.