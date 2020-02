Google Stadia si espande su Android: ecco tutti i nuovi smartphone compatibili

Era necessario il debutto della versione completa di GeForce Now, il servizio di cloud gaming targato Nvidia, per spingere Google a darsi una mossa ed estendere la disponibilità della sua piattaforma Stadia anche su altri dispositivi. Aspettando di scoprire quando la "console in streaming" diventerà realtà su iOS, l'azienda statunitense ha confermato l'imminente debutto di Stadia su venti nuovi smartphone Android.