Stadia guarda al futuro: Google acquisisce gli autori di Journey to the Savage Planet

Dopo un avvio incerto, Google Stadia inizia a scaldare i motori: il colosso dell'informatica Google ha annunciato infatti la prima acquisizione di un team di sviluppo che si unirà alla corte di Stadia Games and Entertainment : si tratta di Typhoon Studios , il team fondato da due veterani dell'industria come Reid Schneider e Alex Hutchinson attualmente al lavoro sul sorprendente Journey to the Savage Planet .

Il team di sviluppo si unirà al gruppo principale di Stadia Games and Entertainment, con sede a Montréal e guidato da Sébastien Puel, ma continuerà a lavorare alla rifinitura di Journey to the Savage Planet fino al momento del lancio, previsto per il 28 gennaio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Possibile che la software house continui a lavorare al gioco anche in futuro, e che Google possa accordarsi con 505 Games (il publisher che si occuperà della produzione e distribuzione del gioco) per aggiungerlo al catalogo di Stadia nel prossimo futuro.

Stando alle dichiarazioni di Jade Raymond, vicepresidente e responsabile di Stadia Games and Entertainment, gli sviluppatori di Typhoon Studios si integreranno al gruppo principale della software house first-party di Google nelle prossime settimane e si aggregheranno ai progetti attualmente in cantiere.

