Dopo Google, anche Amazon vuole lanciare un servizio di streaming per i videogiochi

Stando a quanto riportato da CNET, due fonti anonime sostengono che la società di Jeff Bezos abbia recentemente pubblicato un annuncio di lavoro legato all'infrastruttura cloud Amazon Web Services, che si riferisce a una nuova e misteriosa iniziativa.

Al momento non ci sono indicazioni concrete, ma sembrerebbe che Amazon voglia sfruttare il crescente interesse nei confronti dello streaming di videogiochi per entrare con prepotenza in questo settore, dopo aver fatto lo stesso anche nel mercato dell'intrattenimento con Amazon Prime Video. CNET sottolinea però che questa piattaforma offrirebbe un'integrazione con Twitch, la piattaforma di streaming di proprietà della stessa Amazon.

L'ingresso di Amazon nel mercato dei videogiochi è solo questione di tempo: l'azienda ha già inaugurato uno studio per lo sviluppo di giochi first-party, che potrebbero essere un'attrattiva importante per spingere il suo servizio di game streaming.

