Coronavirus: anche i piloti di Formula 1 si sfidano in un videogioco

Come la maggior parte dei principali sport internazionali, anche la Formula 1 ha subìto un brusco arresto a causa della quarantena imposta dal Covid-19 . Gli atleti hanno così scoperto che uno dei modi migliori per tenersi occupati è sfidare gli altri online nel videogioco che li vede protagonisti di ciò che fanno nella realtà .

Così mentre i calciatori sono impegnati in una tornata di incontri in FIFA 20, per quanto riguarda la F1 è stata invece annunciata la serie F1 Esports Virtual Grand Prix, che vedrà diversi piloti famosi della scena attuale sfidarsi all'interno del gioco ufficiale F1 2019 di Codemasters su PC.

Gli sviluppatori hanno reso noto che le corse si terranno negli stessi giorni dedicati alle gare reali, partendo dunque dal più recente Gran Premio del Bahrain che avrebbe dovuto svolgersi nella giornata di ieri.

La competizione sarà inoltre "configurata in modo tale da incoraggiare gare competitive e divertenti", dato che non tutti i piloti sono ugualmente dietro a un volante virtuale, altro modo per assicurare che avranno a loro disposizione alcuni vantaggi come la "riduzione del danno del veicolo e freni antibloccaggio opzionali e controllo della trazione per chi ha meno familiarità con il gioco".

Dal momento che non tutti i piloti di F1 prenderanno parte a questa competizione, i posti vuoti sulla griglia di partenza saranno colmati da un gruppo di ex piloti reali e di e-sport, nonché da alcuni personaggi famosi come l'artista musicale Liam Payne, il golfista professionista Ian Poulter e il sei volte medaglia d'oro olimpico Sir Chris Hoy.

