Cinisello Balsamo: in casa di riposo anziani in viaggio grazie alla realtà virtuale

La realtà virtuale come mezzo di evasione e svago per gli anziani: è l'interessante esperimento che la giovane laureanda Sara Lobasso ha proposto al Centro diurno della Rsa Residenze Il Sole di Cinisello Balsamo, come parte della sperimentazione del suo lavoro di tesi in Scienze dell'educazione.



L'idea ha immediatamente trovato l'approvazione del professor Andrea Garavaglia, docente di educazione mediale alla Bicocca di Milano, e della dottoressa Cristiana Bonfanti, che ricopre il ruolo di responsabile dell'area socio-sanitaria-assistenziale della struttura Rsa, che ha dato il via a un programma sperimentale per tutto il mese di gennaio.