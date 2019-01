Dipendenza da videogiochi: il parlamento inglese lancia un sondaggio

Dopo aver annunciato l’iniziativa lo scorso dicembre, il parlamento inglese ha indetto un sondaggio per raccogliere informazioni e pareri sulla dipendenza da videogiochi sentendo cosa hanno da dire giocatori, insegnanti, genitori e addetti ai lavori.



Lo scopo del sondaggio è quello di osservare come la dipendenza da alcune tecnologie possa influenzare le interazioni degli utenti con i videogiochi e i social media, in particolare tra i più giovani. Il governo inglese potrebbe, alla luce dei risultati del sondaggio, decidere di regolarsi di conseguenza modificando la sua politica e le sue regolamentazioni riguardo questo ambiente.



E chissà se l’iniziativa della Digital, Culture, Media and Sport Committee non spalanchi le porte all’interesse degli altri governi mondiali, per fare luce e chiarezza sull’argomento, anziché puntare il dito su una delle industrie più creative e importanti del mondo dell’intrattenimento.

Calling all gamers, game designers and experts: should gaming be regulated? What makes the UK a world leader in gaming and how can the industry be supported? Share your views with us now via our website, or retweet and tag a friend who can help >> https://t.co/7LMdqIYRKY pic.twitter.com/6SfBZqkpxw