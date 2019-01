Il videogioco che ti fa venir voglia di andare al museo

Si chiama Past for Future ed è una avventura grafica patrocinata dal Museo Archeologico di Taranto. Il protagonista scopre di avere dei legami speciali con la città tarantina e parte per un viaggio che lo porterà tra strade, hotel e musei. Non ci sono veri e propri enigmi, e il punto centrale del gioco è proprio la storia e come viene narrata: dovrete esplorare il museo e le strade circostanti a caccia di indizi e di quella “pista” che vi porterà al finale, dove dovrete compiere la vera e unica scelta del gioco.



Un’esperienza molto gradevole, dunque, alla portata di tutti: chi non ha mai toccato un videogioco se la caverà in mezz’oretta, i giocatori più provetti arriveranno al finale anche in metà tempo. Graficamente è molto sfizioso e curato, e la storia riesce a catturare il giocatore soprattutto grazie ai dialoghi, anche se a volte un po’ troppo fumosi. Oltretutto, nel gioco non si può salvare, quindi dovrete giocarlo tutto d’un fiato mettendo in conto, per l’appunto, dai 15 ai 30 minuti, a seconda di quanto “girerete” per le location – non sono molte, ma alcune sono abbastanza estese e il protagonista si muove con una flemma britannica.



Nel momento “clou” del gioco visiterete proprio il museo di Taranto e potrete esaminare una mezza dozzina di reperti che sono davvero presenti nella “controparte” reale. Visto che alla fine dell’avventura ci è venuta voglia di visitare Taranto e il suo museo, direi che Past in Future funziona alla grande come App video ludica pensata per promuovere l’Archeologico. Tra gli aspetti più curiosi, la possibilità di “validare” la App via GPS se vi trovate dalle parti del museo, per accedere a dei contenuti extra.



TuoMuseo, peraltro, ha già tentato questa strada con Father and Son, altra App totalmente gratuita scaricata da oltre tre milioni di utenti nel mondo: anche in questo caso si tratta di un’avventura grafica molto carina. Non ci sono grandi enigmi o puzzle alla Monkey Island, ma una storia da vivere in prima persona a Napoli e dentro il museo Archeologico della città Partenopea. La grafica è un po’ più vecchio stile ma la storia è persino più interessante, quindi provateli entrambi!



Past For Future è disponibile su iOS che Android, l'abbiamo provato su iPhone 7.