Canada: nota catena di fast food usa un videogioco per assumere dipendenti

Ma mentre si è soliti vedere utenti cimentarsi come sviluppatori per cercare di far colpo su un’azienda videoludica, in Canada si è assistito al processo inverso, dato che la celebre catena di fast food McDonald's ha creato un videogame per cercare di promuovere il marchio e spingere i potenziali futuri dipendenti a fare domanda di assunzione .

McDonald's Crush The Rush, che è stato battezzato con l’appellativo di "advergame" (gioco pubblicitario), vede il giocatore calarsi nei panni di un dipendente di McDonald's alle prese con il ritmo incalzante degli ordini al "drive-thru". La natura semplice ma impegnativa del gioco è pensata per riprodurre in modo accattivante l'ambiente di lavoro frenetico tipico del fast food.

Crush The Rush prende spunto da diversi giochi arcade

consiste nel cliccare sulle voci dell'ordine e lavorare in team per ottenere il punteggio più alto possibile, fino a quando cinque o più ordini non verranno conclusi

sviluppati con la ormai obsoleta tecnologia Flash, in cui i giocatori prendono gli ordini dai clienti e devono essere affidabili e capaci di operare in multitasking per portare a termine il lavoro. Il gioco

Dopo la pandemia da Covid-19, molte filiali della catena americana hanno chiuso i battenti o licenziato la maggior parte del proprio personale, costringendo l'azienda a escogitare strategie moderne per trovare nuovi dipendenti.

L'obiettivo del gioco è dunque quello di presentare l’azienda e la catena lavorativa come un luogo del tutto divertente

, sebbene resti da vedere se il gameplay ripetitivo sarà sufficiente a convincere i giocatori a unirsi alla squadra di McDonald's.

IGN

Il comunicato stampa ufficiale del gioco ha spiegato come McDonald's Canada abbia

25mila posti di lavoro vacanti per i prossimi tre mesi e stia tentando di utilizzare un canale del genere come uno dei suoi strumenti pubblicitari

Nel corso degli anni la catena ha adoperato infatti le più disparate tecniche di marketing per continuare ad attirare clienti nel suo ristorante, con vari gradi di successo. Se la filiale canadese di McDonald's raggiungerà la sua quota di occupazione grazie al gioco Crush The Rush, in futuro si potrebbero vedere altre iniziative di questo genere.