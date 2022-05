Call of Duty: Modern Warfare II si mostra in un primo video, appuntamento a fine ottobre

IGN

Dopo il deludente Call of Duty: Vanguard, che non ha saputo conquistare una community sempre più esigente come quella dello sparatutto, Activision è pronta a riprovarci con un nuovo episodio che dovrebbe incontrare maggiormente il favore del pubblico: nelle scorse ore è arrivato infatti il primo teaser ufficiale di Modern Warfare II, sequel dell'episodio che Infinity Ward ha lanciato nel 2019 cercando di re-immaginare uno dei filoni più amati della saga.