Call of Duty: Modern Warfare II, la guerra videoludica cambia faccia

Svelato con un primo trailer in attesa di una dimostrazione della campagna al Summer Game Fest 2022, Call of Duty: Modern Warfare II vedrà il ritorno della Task Force 141 per una nuova, pericolosa missione in giro per il mondo.

I giocatori combatteranno insieme ad alcuni dei personaggi più amati della serie Modern Warfare: oltre al capitano

Price

Ghost

Soap

Gaz

Laswell

Alejandro Vargas

e soldati come, ci sarà spazio per nuovi personaggi come il colonnello delle forze speciali messicane, che aiuterà la Task Force 141 in una guerra globale al terrorismo dopo un attacco agli Stati Uniti da parte di una nuova potenza che cospira per creare il caos nel territorio nordamericano.

Modern Warfare II riproporrà lo stile di gioco più realistico e avvincente conosciuto come "boots on the ground", sfruttando gadget come il visore notturno per cambiare approccio a seconda della situazione che è necessario affrontare.

La campagna offrirà infatti alcune missioni basate sulla furtività, sugli assalti anfibi e sulla guerra a bordo di veicoli

: queste ultime due caratteristiche saranno mantenute anche al di fuori della campagna e proporranno un'esperienza multiplayer ancora più ricca e profonda rispetto al passato, grazie a una serie di nuovi strumenti capaci di offrire ancora più soluzioni tattiche.

A proposito di multiplayer,

Modern Warfare II offrirà una revisione del sistema legato all'armaiolo

che consentirà ai giocatori di personalizzare le bocche di fuoco in modo ancora più significativo, con delle "famiglie" di armi da sbloccare e far progredire man mano che si completano sfide e obiettivi nei match multigiocatore.

Ci sarà una modalità cooperativa nota come

Special Ops

un'infrastruttura più ampia

unirà sotto lo stesso tetto Modern Warfare II e Warzone 2.0

lo sparatutto e il battle royale offriranno un ampio calendario di contenuti gratuiti

, che offrirà un gameplay tattico da vivere in compagnia di un amico, eche, basandosi sul motore di gioco dell'episodio del 2019,. Di conseguenza,, con eventi speciali, nuove mappe, modalità e altre caratteristiche che saranno alla base delle immancabili "stagioni" con cui Activision e Infinity Ward supporteranno i due giochi negli anni a venire.

L'appuntamento con Modern Warfare II è fissato al 28 ottobre su PC (oltre a Battle.net, il gioco arriverà per la prima volta dopo tanti anni anche su Steam) e console, sia quelle di scorsa generazione che le più recenti PS5 e Xbox Series X/S.

Coloro che prenoteranno il gioco avranno accesso anticipato alla sessione di test

, con una beta in arrivo su tutte le piattaforme nelle prossime settimane.