Call of Duty Modern Warfare 2 sta per tornare su PC, PS4 e Xbox One

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered in versione PlayStation 4 è apparso nei listini del PEGI, l'ente di valutazione di videogiochi europeo.



Questo, sostanzialmente, vuol dire che di uno degli episodi più apprezzati della saga sparatutto di Activision sta per tornare con una rimasterizzazione per le console e i PC attuali.



Non è la prima volta che sentiamo parlare dell'operazione: prima di sparire nel nulla, proprio un anno fa il gioco era apparso sul sito di un noto rivenditore sia per PS4 che Xbox One (ve ne abbiamo parlato qui).



Nel 2016 anche il primo Modern Warfare fu rimasterizzato e pubblicato, prima del debutto nei negozi con una confezione dedicata, come contenuto bonus di Infinite Warfare, l'ultimo gioco della serie con la firma di Infinity Ward.



Ed è proprio a Infinity Ward che è stato affidato il nuovo Call of Duty in arrivo entro la fine del 2019: che gli sviluppatori abbiano intenzione di replicare quanto fatto tre anni fa proponendo una riedizione di Modern Warfare 2 come contenuto aggiuntivo del prossimo esponente della saga?



Non ci resta che attendere qualche settimana: come di consueto, a cavallo tra fine aprile e inizio maggio scopriremo tutti i piani annuali di Call of Duty. Continuate a seguirci!