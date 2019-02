The Division 2, Ubisoft annuncia tutti i contenuti in arrivo nel primo anno

Quando mancano due settimane al debutto ufficiale di Tom Clancy's The Division 2 , Ubisoft ha illustrato i suoi piani per il supporto post-lancio del nuovo sparatutto multiplayer di Massive Entertainent. La software house proporrà infatti una ricca serie di contenuti che arriveranno tra il 2019 e il 2020, tra i quali spicca la prima incursione per otto giocatori nella storia di The Division, dal titolo Operazione Dark Hours .

Qualche settimana dopo il lancio di The Division 2, arriverà una prima fortezza chiamata Bacino di Marea, occupata dai Black Tusk, mentre a partire dall'estate saranno disponibili tre episodi narrativi che andranno a espandere la storia dello sparatutto.



Spedizione nei sobborghi di D.C. sarà il primo episodio, disponibile appunto dall'estate, e permetterà agli Agenti della Divisione di affrontare due nuove missioni della storia ambientate nella periferia di Washington D.C., sperimentando anche una nuova modalità di gioco. In Pentagono: Ultima Fortezza, i giocatori saranno costretti a fermare l'attacco al Pentagono in una nuova attività cooperativa che si preannuncia a dir poco impegnativa, e che sarà disponibile a partire dall'autunno. Il terzo e ultimo episodio, attualmente privo di un titolo ufficiale, arriverà entro la fine dell'anno e chiuderà la storia principale di The Division2, introducendo alcuni elementi che saranno disponibili nel 2020 per proseguire il supporto all'ecosistema di gioco.



In attesa del lancio ufficiale previsto per il 15 marzo e della nostra recensione, non perdete il trailer ufficiale con tutti i contenuti in arrivo nell'Anno 1 di The Division 2.