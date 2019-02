Il regista di Drive per un toccante trailer di The Division 2

Continua il sodalizio tra l'industria del cinema e quella dei videogiochi: dopo il cortometraggio di Anthem diretto da Neill Blomkamp, tocca a The Division 2 sfoggiare una collaborazione con un autore d'altissimo calibro. L'ultimo trailer dello gioco online marchiato Tom Clancy porta infatti la firma di Nicolas Winding Refn, visionario regista di Drive, Solo Dio Perdona e The Neon Demon. Un toccante video che anticipa l'uscita prevista per il 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One e, anche se solo per poco, trascina lo splendido immaginario della saga nell'inconfondibile stile del cineasta danese. Buona visione!