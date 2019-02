The Division 2, scopriamo le Specializzazioni e attività di fine gioco

Manca poco al lancio di Tom Clancy's The Division 2 , secondo capitolo della saga sparatutto creata da Massive Entertainment sotto l'egida di Ubisoft. Per alimentare l'interesse attorno alla sua nuova creatura, il team di sviluppo ha presentato un nuovo filmato che presenta quelle che sono le attività end-game , ovvero quei contenuti accessibili solo una volta che avrete portato a termine la campagna.

Una volta completata la storia, infatti, gli Agenti della Divisione potranno accedere a nuovi rami di Specializzazione che doneranno loro nuove abilità e un'arma esclusiva, che potrà essere utilizzata nei momenti più frenetici delle missioni per liberarsi velocemente di boss e schiere di nemici.



A proposito di nemici, una fazione chiamata Black Tusk sarà presente solo nelle attività di fine gioco e includerà pattern di attacco molto più prepotenti, che costringeranno il giocatore ad approcciarsi a ogni sfida con maggiore attenzione. Per farvi un'idea, vi consigliamo di non perdere il nuovo trailer ufficiale di The Division 2, il cui esordio resta fissato al 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.