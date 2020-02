Australia: la baby campionessa di Pokémon ha solo sette anni

Il torneo internazionale di Pokémon tenutosi a Melbourne, in Australia, quest'anno ha avuto colpi di scena e momenti non dissimili dalla sua versione animata e videoludica. La baby giocatrice Simone Lim, di appena 7 anni, sembrava essere davvero uscita da un cartone animato e si è aggiudicata il titolo di campionessa al termine di un'entusiasmante finale del Campionato Junior per Pokémon: Spada e Scudo, conquistando con la sua dolcezza tutto il pubblico presente e in rete.