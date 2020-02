Pokémon: "sbiancato" un personaggio della serie tv, i fan insorgono

Non ci sono più i cartoni di una volta. O meglio, le continue rielaborazioni di storie e personaggi presi in prestito dai videogiochi sembrano essere quelle più soggette a errori o polemiche. L'ultima ha colpito infatti la serie anime giapponese Pokémon: Twilight Wings, in cui la protagonista Bea (Fabia in Italia) appare completamente "sbiancata" rispetto alla versione videoludica di Game Freak e di carnagione decisamente più scura.