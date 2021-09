IGN

Dopo le indiscrezioni degli ultimi tempi, Sony Interactive Entertainment ha confermato di essere al lavoro su una serie televisiva di Twisted Metal, che andrebbe ad affiancare apparentemente un nuovo videogame in lavorazione. Mentre si attendono dettagli sul videogioco, lo show televisivo ha trovato l'attore di punta in Anthony Mackie, star del Marvel Cinematic Univers grazie al ruolo di Falcon nella serie tv The Falcon and the Winter Soldier, nonché nuovo Capitan America.