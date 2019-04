La verità sul modus operandi di BioWare 3 aprile 2019 12:35 Ansia, stress, depressione: i retroscena sullo sviluppo di Anthem Una gestazione lunga sette anni e continui cambi alla regia hanno reso un inferno la produzione del gioco di Electronic Arts

Sviluppare videogiochi diventa ogni giorno che passa più complesso: gli standard sono diventati molto più elevati, i costi continuano ad aumentare a dismisura e con essi gli obiettivi dei produttori, che vogliono per ovvi motivi massimizzare gl investimenti per trarre il maggior profitto possibile.



In alcuni casi, però, dar vita a progetti ambiziosi e potenzialmente in grado di rivoluzionare l'industria dei videogiochi può rivelarsi un compito arduo, le continue pressioni e aspettative da parte dei publisher, stampa e community possono generare una certa tossicità nell'ambiente di lavoro. Ne sa qualcosa BioWare, il team di sviluppo che ha dato i natali a serie come Mass Effect e Dragon Age, ha di recente sfornato lo sparatutto Anthem, al centro di numerose critiche sin dal suo debutto avvenuto lo scorso febbraio.

A raccontare la vera storia sul videogioco realizzato da BioWare per conto di Electronic Arts è stato Jason Schreier, reporter di Kotaku, che ha intervistato diciannove figure che hanno contribuito allo sviluppo del titolo nei sette anni di gestazione di quello che un tempo era conosciuto come Project Dylan.



Stando al report di Kotaku, la storia di Anthem è caratterizzata da una generale disorganizzazione, una fase di pre-produzione pressoché infinita, fumosa e indefinita, con il team di BioWare che è arrivato alla demo di presentazione dell'E3 2017 senza sapere ancora quali fossero le meccaniche precise del gioco, cambiando addirittura nome in corsa pochi giorni prima dell'evento di giugno (il progetto originale, stando alle testimonianze degli sviluppatori intervistati, avrebbe dovuto chiamarsi Beyond). Basti pensare che una delle caratteristiche migliori di Anthem, il sistema di volo, sarebbe stato inserito in corsa dagli sviluppatori per rimediare a una demo criticata aspramente dalla dirigenza di Electronic Arts, che non aveva gradito la dimostrazione del gameplay di una versione preliminare di Anthem, minacciando di cancellare il progetto.



L'attenzione si focalizza sulle condizioni di lavoro all'interno di BioWare per quanto riguarda i gruppi concentrati su Anthem, con un certo numero di dipendenti sfiniti e logorati dallo stress, tanto da essere costretti ad allontanarsi per settimane o mesi dal posto di lavoro, su consiglio e richiesta del proprio medico.