Alyx: ecco il nuovo capitolo di Half-Life in arrivo nel 2020

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, è arrivata l'ufficialità: la serie Half-Life continuerà, con un nuovo episodio realizzato da Valve e in arrivo nel 2020. Si tratta di Half-Life: Alyx, nuova avventura realizzata dall'azienda esclusivamente per i visori per la realtà virtuale, che vedrà la protagonista Alyx Vance e suo padre Eli fondare una Resistenza per combattere le forze Combine che hanno invaso il pianeta Terra.