Half-Life torna con un nuovo episodio, ma non come ve l'aspettereste

Per anni il ritorno di Half-Life nelle vite di molti giocatori è stato il tema preferito di centinaia di voci di corridoio che, purtroppo, non hanno mai trovato conferma, Ma Valve ha ascoltato le richieste della sua community e ha annunciato che un nuovo episodio dello sparatutto sta per fare il suo ritorno in versione Steam VR.

L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter ufficiale della software house, con tanto di reveal fissato per il 21 novembre alle 19:00. Il gioco si chiamerà Half-Life: Alyx, dal nome della co-protagonista del secondo capitolo dello sparatutto.

Ciò lascia intendere che anche Valve stia seguendo la scia tutta al femminile come già fatto da titoli di successo come i recenti Gears 5 e The Last of Us: Parte 2 di prossima uscita, forse con l'intenzione di produrre uno spin-off in realtà virtuale della serie. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

