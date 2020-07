Vichinghi, hacker e dittatori: tutte le novità presentate da Ubisoft durante l'evento Forward

Con il primo di una serie di appuntamenti intitolati Ubisoft Forward , il colosso franco-canadese dei videogiochi ha svelato un pezzettino di futuro offrendo uno sguardo approfondito ad alcuni dei giochi più importanti che arriveranno nei prossimi mesi. Se le star indiscusse della serata sono state Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla , sul finire dell'evento c'è stato spazio per un annuncio importante: Far Cry 6 arriverà nel 2021 e vedrà Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) nei panni dell'antagonista principale.

La presenza dell'attore era stata rovinata parzialmente da una serie di indiscrezioni e materiali promozionali trapelati anzitempo, che avevano detto tutto ciò che c'era da sapere: Esposito vestirà i panni di Anton Castillo, feroce dittatore dell'Isola di Yara, paradiso tropicale ormai sull'orlo di una guerra civile. I giocatori, nei panni di Dani Rojas, dovranno allearsi con la milizia locale per dar via a una rivoluzione e spodestare così Anton, accompagnato dal giovane figlio Diego.

Per il nuovo Far Cry 6 bisognerà attendere il 18 febbraio 2021, quando il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia. Ubisoft ha promesso di mostrare il gameplay in occasione di un secondo evento Forward che si terrà nei prossimi mesi.

Durante lo showcase, la casa franco-canadese ha dato spazio a franchise minori, come Brawlhalla, il gioco di combattimento che arriverà su dispositivi mobile il 6 agosto (con tanto di supporto al cross-play) e Tom Clancy's Elite Squad, un altro titolo per Android e iOS che includerà alcuni volti noti, come l'agente segreto Sam Fisher.

C'è stato spazio anche per parlare di Just Dance 2020, The Crew 2, Trials Rising e Ghost Recon Breakpoint, che riceveranno nuovi contenuti (gratuiti e a pagamento) nelle prossime settimane, prima di concentrarsi sul nuovo Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft che è entrato ufficialmente in fase di beta pubblica e si è mostrato in un intrigante trailer che consente di approfodire il contesto narrativo.

Le novità più interessanti, però, riguardano i succitati Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla: il primo si è mostrato in un cortometraggio che ci dà un'idea di come sarà l'ambientazione distopica della Londra post-Brexit, offrendo poi un assaggio di come il ritardo nella pubblicazione abbia concesso al team di sviluppo l'opportunità di affinare tutti gli elementi di gameplay.

Il gioco sarà disponibile dal 29 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, con le versioni next-gen che arriveranno in un secondo momento.

Per quanto riguarda Valhalla, il nuovo capitolo della saga dedicata al Credo degli Assassini sarà disponibile dal 17 novembre su PC, Stadia e console (con le versioni next-gen che offriranno un programma di upgrade gratuito, qualora decideste di acquistarlo prima su PS4 e Xbox One).

Ubisoft ha presentato un nuovo trailer e mostrato un assaggio del gameplay, tra incursioni, combattimenti contro creature mitiche, esplorazione navale e tanto, tanto altro.

Di seguito tutti gli altri trailer presentati da Ubisoft durante il suo primo evento Forward, con la promessa che i restanti progetti in lavorazione (Skull & Bones, Beyond Good & Evil 2, Gods & Monsters, e così via) saranno presentati entro la fine dell'anno.

BRAWLHALLA

GHOST RECON BREAKPOINT

HYPER SCAPE

JUST DANCE 2020

MIGHT & MAGIC: ERA OF CHAOS

THE CREW 2

TOM CLANCY'S ELITE SQUAD

WATCH DOGS LEGION

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!