TRE NUOVI PRODOTTI

Videogiochi: Valve espande l'ecosistema di Steam e sfida le console

Un nuovo controller, un visore per la realtà virtuale e un PC compatto studiato per i videogiochi: Valve ci riprova dopo il grande successo di Steam Deck

13 Nov 2025 - 10:24
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Valve torna in salotto con una nuova periferica che strizza l'occhio alle console: il colosso dei videogiochi ha annunciato Steam Machine, un nuovo Steam Controller e il visore Steam Frame, tre prodotti pensati per ampliare il suo ecosistema al di là di Steam Deck. L'azienda di Gabe Newell ha presentato i prodotti confermando l'uscita per i primi mesi del 2026, evitando per ora l'annuncio più atteso: il prezzo.

Al centro dell'offerta c'è la nuova Steam Machine, un piccolo PC da salotto a forma di cubo (che ricorda il glorioso GameCube di Nintendo) che, a detta di Valve, sarà "oltre sei volte più potente di Steam Deck".

IL RITORNO DI STEAM MACHINE

Un nome, quello scelto dall'azienda, che rievoca un progetto già tentato tempo fa, quello delle Steam Machine aperte a tutti i produttori di hardware, tramontato dopo poco tempo a causa delle scarse vendite. Oggi, il concetto di Steam Machine è stato riprogettato in un PC da collegare alla TV per utilizzare i videogiochi della propria libreria Steam in 4K a 60 fotogrammi al secondo, grazie a una combinazione di processore e scheda grafica AMD su misura.

All'interno c'è un alimentatore integrato e due tagli di memoria principale, 512 GB e 2 TB, con la possibilità di espandere lo spazio tramite schede microSD. La macchina è dotata di connessioni moderne come HDMI, DisplayPort, porte USB di ultima generazione, connessione Ethernet da 1 Gigabit e supporto al Wi-Fi 6E, ed è stata progettata per restare fresca e silenziosa anche con i videogiochi più pesanti.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Secondo Valve, sarà in grado non solo di far girare i titoli in locale, ma anche di fare da centro di streaming verso altri dispositivi della casa, come Steam Deck, il visore Steam Frame o qualsiasi apparecchio compatibile con l'app Steam o Steam Link. Per aiutare gli utenti meno esperti, arriverà anche un programma "Steam Machine Verified", sulla falsariga di quello già visto per Steam Deck, che indicherà in modo chiaro i videogiochi che girano al meglio su questo hardware.

UN NUOVO CONTROLLER

Accanto a Steam Machine debutta una nuova evoluzione di Steam Controller, pensata come via di mezzo tra il controller di Xbox e quello di PS5. Esteticamente ricorda entrambi i mondi: mantiene i pulsanti Visualizza e Menu tipici dei controller Xbox Series X/S, ma sceglie la disposizione delle levette analogiche in stile DualSense, entrambe nella parte inferiore. La vera particolarità sono però i due ampi trackpad integrati, che permettono di controllare il puntatore del mouse nei giochi PC pensati per tastiera e mouse, e un sistema di mira giroscopica chiamato Grip Sense, che si attiva e si disattiva semplicemente impugnando il controller.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Valve promette anche levette magnetiche "di nuova generazione", pensate per essere più precise, reattive e durature, nonché quattro pulsanti programmabili sul retro e LED a infrarossi integrati che permettono al visore Steam Frame di tracciare con precisione i movimenti del controller. Nella confezione sarà incluso anche l'accessorio chiamato Steam Controller Puck, un piccolo oggetto che funge sia da ricevitore wireless (al fine di garantire una connessione stabile a bassa latenza), sia da base di ricarica magnetica.

OBIETTIVO VR

La terza novità è Steam Frame, un visore per la realtà virtuale progettato per funzionare senza cavi, un po' come succede nei visori Meta Quest. Può essere usato in modalità completamente wireless collegandosi a un PC o alla neo annunciata Steam Machine tramite un adattatore USB a 6 GHz incluso nella confezione, dotato di due frequenze radio separate: una dedicata a video e audio, l'altra alla connessione Wi-Fi tradizionale. All'interno del visore c'è una CPU Snapdragon di ultima generazione con 16 GB di memoria RAM e uno spazio d'archiviazione espandibile, che permette al nuovo dispositivo di funzionare anche in modalità indipendente con i videogiochi meno esigenti.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Valve punta molto su una tecnologia chiamata "foveated streaming": grazie al tracciamento oculare, il sistema invia la massima qualità dell'immagine solo nel punto in cui l'utente sta effettivamente guardando, riducendo così la banda necessaria e migliorando la resa visiva. Il visore utilizzerà due schermi LCD, uno per occhio, con alta definizione e frequenza di aggiornamento elevata, e include un audio integrato nella fascia, un set di microfoni e un sistema monocromatico che permette di isolare le immagini in realtà virtuale per vedere l'ambiente esterno. I due controller che lo accompagnano offrono un tracciamento completo dei movimenti, oltre a levette magnetiche, feedback aptico e rilevamento capacitivo delle dita.

Per chi segue da anni le vicende di Valve, questo annuncio rappresenta una vera e propria seconda occasione. Nel 2015, infatti, l'azienda aveva già provato a portare Steam in salotto con la prima incarnazione delle Steam Machine, PC da gaming realizzati da vari produttori secondo specifiche minime stabilite da Valve. Il progetto, però, non è mai decollato mai davvero: le vendite sono state piuttosto basse e, nel giro di qualche anno, molti modelli sono spariti dalla distribuzione.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Oggi lo scenario è diverso: Steam Deck ha dimostrato che esiste un forte interesse per periferiche pensate su misura per l'ecosistema Steam e il mercato guarda con grande attenzione agli ibridi tra PC e console. Non è un caso che anche Microsoft stia lavorando a una nuova Xbox descritta da molti come un "PC travestito da console".

In questo contesto, la nuova Steam Machine, il controller rinnovato e il visore Steam Frame rappresentano il tentativo di Valve di ritagliarsi un posto centrale nel futuro del gaming da salotto e della realtà virtuale, puntando non solo sulla potenza, ma su un ecosistema integrato di dispositivi e servizi.

steam
videogiochi

