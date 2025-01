SteamOS: Valve espande il suo sistema sui rivali di Steam Deck

Per il colosso che ha creato il negozio digitale di videogiochi per PC più diffuso al mondo, si tratta di un ulteriore modo per espandersi al di là dei propri confini, un'idea che aveva già tentato (con scarso successo) all'epoca delle Steam Machine. È lecito credere che tutti gli altri produttori di computer portatili dedicati ai videogame possano seguire l'esempio di Lenovo e lanciare delle versioni alternative dei propri prodotti con il sistema SteamOS già preinstallato, garantendo così a coloro che non intendono prendersi la briga di provvedere da sé all'installazione di questo sistema (che, vale la pena sottolinearlo, è basato su una particolare distribuzione di Linux e non sul più comune Windows).