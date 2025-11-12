Da Dragon Quest al ritorno di Elden Ring Nightreign: tutte le novità di State of Play Japan

Il pezzo forte dello State of Play Japan è arrivato da From Software, che ha svelato The Forsaken Hollows, primo contenuto aggiuntivo di Elden Ring Nightreign in uscita il 4 dicembre: un trailer denso di atmosfere cupe e richiami all'immaginario dei "soulslike" che mostra nuovi boss e sfide pensate per i giocatori più esperti. Sul fronte dei giochi di ruolo giapponesi, Square Enix ha puntato i riflettori su Dragon Quest VII Reimagined, mostrando nuovamente l’estetica "a diorama" di questo rifacimento (che punta a tenere insieme memoria e modernità) e fissando al 5 febbraio 2026 la data di lancio.