Elden Ring torna a maggio con Nightreign, al via le prime prove

Alla fine di ogni giornata, i Crepuscolari dovranno affrontare un boss sempre più potente fino a vedersela con uno dei cosiddetti "Signori della Notte", degli avversari imponenti che richiederanno una cooperazione impeccabile per avere la meglio in un mondo che, come da tradizione dello studio capitanato da Hidetaka Miyazaki, non intende fare il minimo sconto. In caso di sconfitta, sarà possibile sfruttare delle reliquie che consentiranno di potenziare il proprio personaggio per tentare di superare indenni il prossimo ciclo.