Evo 2025: da Marvel Tokon al nuovo Virtua Fighter, tutte le novità dedicate ai picchiaduro

È stato un evento piuttosto ricco per Arc System Works, studio specializzato in picchiaduro: l'azienda non ha soltanto mostrato il nuovo personaggio di Guilty Gear Strive in arrivo il 21 agosto, Lucy (la nuova "ospite" presa in prestito dalla serie Cyberpunk: Edgerunners di CD Projekt Red), ma ha anche confermato che la versione 2.0 del suo picchiaduro arriverà nel corso del 2026 in concomitanza con il suo quinto anniversario, mostrando sullo sfondo un'anticipazione di alcuni dei personaggi non ancora presenti nel roster, Robo-Ky e Jam Kuradoberi.