Da Deathloop al ritorno di Final Fantasy VII Remake: tutte le novità dall'evento State of Play

È stato un evento breve ma intenso, quello proposto nelle scorse ore da Sony : durante lo State of Play di febbraio, la casa giapponese ha mostrato dieci giochi in sviluppo su PS4 e PS5 , molti dei quali sono in dirittura d'arrivo sulle console a marchio PlayStation. Tra un nuovo assaggio di Kena: Bridge of Spirits , Returnal e Solar Ash , l'azienda ha concluso il suo evento con uno sguardo a Final Fantasy VII Remake Intergrade , riedizione del gioco di ruolo che sfrutterà le peculiarità della sua console next-gen.

Non ci sono stati grandi botti, né titoli attesi come Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West e God of War: Ragnarok. Per quelli ci sarà tempo nei prossimi mesi, mentre i riflettori in quest'occasione sono stati puntati tutti su produzioni di terze parti e giochi indipendenti che usciranno sulle piattaforme di Sony.

Dopo un nuovo video di gameplay per la versione PS5 di Crash Bandicoot 4: It's About Time e un nuovo video per scoprire le meccaniche di gioco di Returnal, il colosso giapponese ha dedicato uno spazio anche al recente Knockout City, gioco di dodgeball dagli autori di Mario Kart Live: Home Circuit, e Sifu, nuovo progetto dagli autori di Absolver a metà tra un picchiaduro e un gioco d'azione, in cui vestiremo i panni di un esperto del Kung Fu.

La conferenza ha permesso ai fan PlayStation di scoprire maggiori dettagli su Solar Ash, nuovo e intrigante gioco sci-fi dagli autori di Hyper Light Drifter, e del tenebroso Five Nights at Freddy's: Security Breach, che è stato definito dai suoi autori "il capitolo più ambizioso della saga".

Si è proseguito poi con un nuovo video di Oddworld: Soulstorm, nuovo capitolo del franchise di Oddworld Inhabitants che sarà lanciato il 6 aprile, con tanto di versione gratuita per gli utenti iscritti a PlayStation Plus.

Tra i titoli certamente più attesi dell'anno su PlayStation 5 c'è Kena: Bridge of Spirits, il colorato gioco d'avventura di Ember Lab che, dopo un rinvio lo scorso anno, era atteso entro il prossimo mese ma che stando al trailer presentato allo State of Play subirà un nuovo ritardo: l'uscita è fissata su PC, PS4 e PlayStation 5 al 24 agosto.

In chiusura, Arkane Studios e Bethesda hanno presentato un nuovo video di Deathloop, lo sparatutto che vedrà due assassini impegnati in un ciclo infinito di morti e rinascite fino a che uno dei due non riuscirà a interrompere il loop.

A chiusura dell'evento, Sony ha tolto i veli da Intergrade, riedizione di Final Fantasy VII Remake che arriverà a giugno su PS4 e, soprattutto, PlayStation 5: la versione next-gen offrirà un comparto grafico in Ultra-HD 4K, tempi di caricamento estremamente ridotti, l'introduzione di accorgimenti come la Modalità Fotografica e un nuovo episodio aggiuntivo che sarà distribuito come DLC e introdurrà uno dei personaggi presenti nel gioco di ruolo originale, Yuffie.

