Da Babylon's Fall al soulslike che racconta le origini di Final Fantasy: tutte le novità di Square Enix

È stata una conferenza con alti e bassi quella di Square Enix all'E3 2021: priva di Forspoken e dell'atteso Final Fantasy XVI , che saranno verosimilmente svelati quando PlayStation si deciderà a organizzare il prossimo evento State of Play, la casa nipponica ha intrattenuto per 45 minuti i suoi fan concentrandosi principalmente sugli eroi Marvel e su alcuni progetti che erano finiti nel dimenticatoio, come l'atteso Babylon's Fall di PlatinumGames. Nel complesso, però, la conferenza non ha offerto grosse sorprese.

Del videogioco dedicato ai Guardiani della Galassia si parlava già da un po' di tempo, e alla fine Eidos Montréal (gli autori di Deux Ex) ha rotto gli indugi confermando la sua personale reinterpretazione della sgangherata banda di "eroi mercenari" basata sui fumetti della Casa delle Idee: arriverà il 26 ottobre su PC e console e metterà i giocatori alle prese con una nuova avventura single-player nei panni di Peter "Star-Lord" Quill, con tante meccaniche interessanti di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima dedicata.

Sempre a proposito di fumetti, Crystal Dynamics ha mostrato il prossimo evento Cubo Cosmico in arrivo su Marvel's Avengers e, soprattutto, la prossima espansione intitolata War for Wakanda, che introdurrà il personaggio di Black Panther nel roster dei Vendicatori.

L'attenzione si è spostata su Life is Strange, che si è mostrato in un trailer dedicato alla Remastered Collection contenente le riedizioni del primo capitolo e del prequel Before the Storm, ma anche su True Colors, il nuovo episodio in arrivo a settembre e qui svelato con un nuovo trailer dedicato alle abilità empatiche di Alex Chen, protagonista dell'avventura.

Tra un teaser di Final Fantasy Pixel Remaster, che rispolvera i primi sei capitoli della saga per PC e dispositivi mobile, e l'imminente ritorno di Legend of Mana (previsto infatti per il 24 giugno), c'è stato spazio per approfondire il live-service cooperativo di Platinum Games, Babylon's Fall, in un video di gameplay che ha mostrato i guerrieri chiamati Sentinelle e la loro ascesa verso la cima della Torre di Babilonia.

La conferenza si è conclusa con la conferma di una voce che circolava ormai da tempo: Team Ninja è al alvoro su un soulslike che rinarrerà le origini di Final Fantasy dal punto di vista di Jack, Ash e Jed in un intenso scontro con Chaos. Intitolato Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il gioco è in arrivo su PC e console e si è presentato in un video che ne ha confermato la natura a metà tra la serie d'origine e i più recenti soulslike.

