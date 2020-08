EuroPlay Games Contest: Baldo rappresenterà l'Italia nell'Eurovision dei videogiochi

Si terrà a fine mese la nuova edizione dell'evento EuroPlay Games Contest , l'equivalente del festival Eurovision per il mondo dei videogiochi: il 28 agosto , durante la fiera Gamescom 2020, sarà premiato infatti il miglior videogame di produzione europea, scelto tra una serie di "campioni" appartenenti ai quindici paesi del vecchio continente, che si sfideranno in una "lotta" all'ultimo pixel. A rappresentare l'Italia in questa edizione ci sarà Baldo: The Guardian Owls , l'avventura realizzata dallo studio messinese NAPS Team .

Baldo: The Guardian Owls ci porterà nel mondo di Rodia, una terra magica piena di misteri da scoprire, in un viaggio tra azione, enigmi e dungeon da esplorare nei panni di Baldo, protagonista che potrà interagire con molti personaggi inconsueti in un viaggio da oltre quaranta ore, in cui ottenere nuovi mezzi offensivi e scoprire nuovi segreti. “Siamo felici del fatto che anche l’Italia possa partecipare a questa prima edizione dell’EuroPlay Games Contest”, ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. “Dal momento in cui abbiamo aperto le candidature abbiamo notato un grandissimo interesse da parte degli studi di sviluppo italiani, che hanno visto in questa manifestazione un’opportunità per far conoscere al più vasto pubblico europeo il frutto della loro creatività e del loro impegno. Pensiamo che Baldo The Guardian Owls potrà rappresentare degnamente il nostro Paese, toccherà poi al pubblico italiano spingerlo in alto in classifica con il suo voto in occasione della finale”.



La cerimonia si terrà venerdì 28 agosto e sarà condotta da Mr Midas, rapper di fama interazionale. Oltre a una giuria di giornalisti della stampa generalista e specializzata che voteranno i migliori prodotti presenti al festival, coloro che guarderanno lo show da casa tramite la piattaforma Twitch potranno votare il gioco preferito attraverso il social network Twitter.

