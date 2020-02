Nioh 2, tra samurai e demoni in un Giappone ricco di insidie: nuovo contatto con l'esclusiva PS4

Con Demon's Souls, From Software ha dato vita a un vero e proprio genere, quello dei soulslike , che è stato spesso emulato da altri team di sviluppo e riproposto in tutte le salse. Tra i vari esponenti di questo genere, uno dei più apprezzati è stato certamente Nioh di Team Ninja che, forte del successo della serie Ninja Gaiden, ha deciso di tentare nuove strade. Dopo un primo episodio convincente, la saga tornerà presto con Nioh 2 , atteso su PS4 a marzo. Tgcom24 e Mastergame lo hanno provato in anteprima.

PIÙ BRUTALE CHE MAI - Nioh 2 è un soulslike che, rispetto all'originale, abbandona l'uso di un personaggio prestabilito per consentire ai giocatori di realizzare il proprio alter ego personalizzato. Una volta scelto il protagonista, si viene proiettati all'interno di una riproduzione del Giappone dell'era Sengoku (qui chiamata Sengoku Yokai Masoku), tra guerre e demoni che promettono di tenere impegnati a lungo.

Nioh 2 mantiene la struttura tradizionale: si esplora un'ambientazione aperta con il personaggio controllabile in terza persona, si aumenta di livello per ottenere armi ed equipaggiamenti sempre più potenti, si combatte alternando colpi leggeri e pesanti, schivando e parando gli attacchi avversari, il tutto facendo attenzione a non esaurire mai la barra della stamina, qui chiamato Ki.

Ogni arma che troverete può essere gestita grazie a tre diverse impugnature (alta, intermedia, bassa), ciascuna delle quali offre vantaggi e svantaggi in termini di gameplay e stimola il giocatore ad alternarle frequentemente per adattarsi al tipo di nemico che ci si trova di fronte. Il gioco prevede varie tecniche speciali, come l'Assalto o il più conveniente Ritmo Ki, che consentono di premere un tasto in seguito a un attacco per recuperare una parte di stamina e poter così effettuare schivate e parate senza rischio di restare scoperti.

UN DEMONE PER ABBATTERLI TUTTI - La verità novità di Nioh 2 è la possibilità di trasformarsi in un demoni, chiamati Yokai, che donano al protagonista abilità sovrannaturali e forme spaventose che possono essere attivate una volta riempita una speciale barra, chiamata Amrita, che una volta riempita sblocca la forma demoniaca con la quale effettuare attacchi devastanti. Nel corso dell'avventura, potrete ottenere nuove forme Yokai dai nemici, dai boss principali e opzionali, o semplicemente esplorando l'ambientazione. Team Ninja promette una grande varietà, non solo nelle creature demoniache, ma anche nelle armi, che permetteranno all'utente di sperimentare nuovi approcci e strategie.

Se c'è un elemento che accomuna Nioh 2 ai capostipiti del genere soulslike, quello è la difficoltà: il sequel di Nioh è difficile, molto difficile, e richiede una grande pazienza per affrontare tanto i nemici comuni quanto i più complessi boss. Nel corso della nostra prova, abbiamo avuto l'opportunità di testare due boss che faranno parte dell'avventura finale: il primo, una sorta di samurai che poteva scagliare sfere infuocate, poteva rigenerare rapidamente la barra della stamina, costringendo il giocatore ad attaccarlo continuamente, schivando al contempo i suoi attacchi letali, per avere una finestra di danno utile a mandarlo al tappeto.

Nioh 2, uno sguardo alla campagna single-player IGN 1 di 27 IGN 2 di 27 IGN 27 di 27 IGN 27 di 27 IGN 27 di 27 IGN 27 di 27 IGN 27 di 27 IGN 27 di 27 IGN 27 di 27 IGN 10 di 27 IGN 11 di 27 IGN 12 di 27 IGN 13 di 27 IGN 14 di 27 IGN 15 di 27 IGN 16 di 27 IGN 17 di 27 IGN 18 di 27 IGN 19 di 27 IGN 20 di 27 IGN 21 di 27 IGN 22 di 27 IGN 23 di 27 IGN 24 di 27 IGN 25 di 27 IGN 26 di 27 IGN 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci Scopriamo alcuni estratti dalla storia del soulslike di Team Ninja, in arrivo a marzo su PS4

Discorso diverso per il secondo boss, che pur essendo tecnicamente meno vario in termini di tecniche offensive, poteva col suo Yokai a forma di chinghiale attaccare il giocatore in modo imprevedibile e rendere estremamente difficoltoso "leggere" la situazione e adattarsi di conseguenza con una contromisura. Nioh 2 punta proprio a stupire il giocatore con boss ostici e sempre vari, offrendo tuttavia tanti modi per reagire.

In tal senso, sarà certamente interessante approfondire la conoscenza con il gioco e scoprire come tutti questi elementi, tra novità e graditi ritorni, saranno gestiti dall'inizio dell'avventura. La porzione affidataci da Sony Interactive Entertainment Italia ci ha permesso di provare il gioco in una fase avanzata della storia, ma siamo curiosi di capire come tutte le novità saranno integrate nell'economia di Nioh 2 durante l'intero arco della campagna. Non resta che attendere il mese di marzo per il verdetto definitivo.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!