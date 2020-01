Da The Last of Us: Parte 2 a Elden Ring, i videogiochi più attesi del 2020

La nuova PlayStation e la nuova Xbox, però, arriveranno solo alla fine di quest’anno. Nei dieci/undici mesi che ci separano da quel momento, ci saranno diverse uscite interessanti. Ho pensato, quindi, di elencarvi quali sono i giochi che attendo di più per quest’anno appena iniziato. Si tratta di una selezione personalissima, inutile specificarlo!

Cominciamo subito con Ori and the Will of the Wisps, che arriverà il prossimo 11 marzo per PC e Xbox One. Ed essendo un gioco prodotto da Xbox Game Studios, sarà ovviamente incluso, fin dal day-one, negli abbonamenti Xbox Game Pass (Console, PC e Ultimate).

Ho adorato Ori and the Blind Forest, primo episodio della saga di Moon Studios, per la sua struttura alla metroidvania, per il suo gameplay molto platform, per il suo sistema di controllo preciso e soddisfacente e per le sue qualità audiovisive davvero straordinarie: una grafica meravigliosa e coloratissima accompagnata da una bellissima colonna sonora. Tutti gli amanti dei giochi a struttura bidimensionale dovrebbero assolutamente farci un pensierino. Oppure aspettare con curiosità il nuovo episodio, proprio come sto facendo io.

Andando avanti di un paio di mesi, arriviamo al 29 maggio, data in cui sarà disponibile, per PS4, The Last of Us: Parte 2, seguito di una delle mie storie postapocalittiche preferite in assoluto, nonché di uno dei migliori e più affascinanti giochi dello scorso decennio.

Per molti la storia raccontata in The Last of Us doveva finire lì e sarebbe stato meglio non avere un seguito. Io non sono d’accordo. Il solo pensiero di godere ancora di quella qualità narrativa incredibile (davvero rara nel mondo dei videogiochi) mi fa aspettare The Last of Us: Parte 2 con grandissima voglia. Spero che Naughty Dog riesca a trovare il giusto equilibrio tra gameplay e narrazione per tutta la durata dell’avventura, perché non è affatto una cosa facile. Ma loro hanno già dimostrato, in passato, di saperlo fare bene.

Facciamo passare il grosso dell’estate e spostiamoci al 4 settembre, day-one di Marvel’s Avengers, gioco dedicato ai potenti Vendicatori, prodotto da Square Enix e sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montréal.

Lo aspetto tantissimo perché sono molto affezionato ai fumetti Marvel e ogni volta che ho la possibilità di impersonare, in un videogioco, uno dei miei eroi, beh, me la godo. Purché il gioco sia fatto bene, certo. E spero ovviamente che Avengers rientri in quest’ultimo caso. Sono molto contento anche per l’inclusione, tra i personaggi giocabili, della nuova Ms. Marvel (Kamala Khan), che nei suoi fumetti mi diverte moltissimo.

Pochi giorni dopo, il 17 settembre, sarà il turno di Cyberpunk 2077. E l’attesa per questo, secondo me, la condivido con moltissimi. Il gioco di CD Projekt Red si sta facendo aspettare da praticamente otto anni (fu annunciato ai The Game Awards del 2012) e promette di essere la realizzazione di un progetto mastodontico.

Sono un grande amante dei giochi open world e mi è piaciuto tantissimo il lavoro precedente dello studio polacco, ovvero The Witcher 3. Spero che Cyberpunk 2077, che comunque sarà un gioco completamente diverso, sia per ambientazione, sia per gameplay, riesca a farmi vivere emozioni equiparabili.

Ma il gioco che attendo di più in assoluto, purtroppo, non ha ancora un data d’uscita ufficialmente confermata. Potrebbe arrivare nel corso del 2020, ma non si sa ancora bene quando. Sto parlando di Elden Ring, nuovo progetto di From Software e di quello che sicuramente è il mio game director preferito degli ultimi 10-15 anni: Hidetaka Miyazaki, il creatore di Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice.

Elden Ring dovrebbe riuscire a portare il feeling dei Souls in una struttura molto più open world del solito e questo pensiero praticamente non mi fa dormire la notte. A questo, poi, aggiungiamoci sicuramente la curiosità per la collaborazione con George R. R. Martin, autore de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco (da cui è stato tratto Il Trono di Spade), che si occuperà del background storico e mitologico del gioco. Non vedo l’ora.

Questi sono quindi i giochi che attendo di più nel corso di questo 2020 e in attesa di poter mettere le mani, finalmente, sulle console di prossima generazione. Grazie alle quali, tra l’altro, dovrebbe essere possibile giocare a questi prodotti nel modo migliore. L’ho già detto che sarà un gran bell’anno il 2020?

