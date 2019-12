I migliori giochi del decennio: la Top 5 di Ualone

Con il 2019 non si chiude solo un anno, ma un intero decennio , quello degli anni ’10, che è stato particolarmente ricco di bei giochi e ha visto fiorire il genere dei soulslike , a me particolarmente caro. Dopo aver visto la mia Top 5 del 2019 , quindi, andiamo a vedere anche quali sono i 5 giochi che mi sono piaciuti di più in questo intero decennio. Cominciamo!

5. Diablo III

Terzo episodio di una saga storica, Diablo III non aveva iniziato benissimo la sua avventura: uscito nel 2012 su PC, il gioco ha sofferto di alcune scelte discutibili da parte di Blizzard (in particolare una casa d’aste un po’ troppo ingombrante negli equilibri di tutto il sistema), ma poi si è ripreso alla grandissima con l’espansione Reaper of Souls e l’aggiunta della modalità Avventura e poi delle Stagioni.

Nel frattempo, l’uscita su console, prima per PS3 e Xbox 360, poi per PS4 e Xbox One, e infine anche per Switch, ha sfatato un mito che il primo Diablo sulla prima PlayStation aveva solo alimentato: Diablo III è meraviglioso anche sul divano, controller alla mano. Anzi, ve la butto lì: per me è proprio questo il modo migliore per giocarlo. Il trionfo del farming e del loot, fantastico.

4. Bayonetta

La versione giapponese sarebbe uscita alla fine del 2009, ma il gioco è arrivato in Europa e America all’inizio del 2010, quindi mi prendo la “responsabilità” di inserirlo in questo decennio. Gioco meraviglioso, che fra poco godrà di una rimasterizzazione per PS4 e Xbox One: è in arrivo il 18 febbraio, non perdetevela, se non avete ancora giocato a Bayonetta.

È il miglior esponente del genere degli Stylish Action Game, curato dallo stesso Hideki Kamiya che il suddetto genere l’ha praticamente creato, con il primo Devil May Cry. L’ho millato su Xbox 360, platinato su PS3 e poi giocato anche su Wii U e Switch. E, sì, sono pronto a rigiocarlo anche quando arriverà la già citata remaster, proprio per festeggiarne al meglio i dieci anni di vita. Indimenticabile.

3. Hearthstone

Purtroppo, o per fortuna, non c’è modo di controllare con un contatore interno, ma sono abbastanza convinto che Hearthstone sia il secondo gioco a cui ho giocato di più in tutta la mia vita, dopo World of Warcraft. Adoravo Magic: The Gathering negli anni ’90 e non mi sono mai appassionato a un altro gioco di carte collezionabili da allora.

Fino a Hearthstone, che mi ha fatto rivivere le stesse emozioni, con la praticità del digitale. Lo gioco su PC, su smartphone, su tablet, dovunque. Lunga vita a Hearthstone.

2. Dark Souls

Insieme al suo predecessore spirituale, Demon’s Souls, Dark Souls è – a mio modesto avviso – il gioco più importante e influente di questo decennio. Ha dato vita al genere dei soulslike e ha fatto riscoprire la passione per l’impegno, l’attenzione, la concentrazione nei videogiochi dal grado di sfida più alto.

E poi vanta un world design probabilmente tra i migliori di sempre nella storia di questo medium. Il modo in cui è costruito il mondo di gioco è incredibile e, dal 2011 a oggi, ancora ineguagliato. Chissà se Elden Ring, il prossimo gioco di Hidetaka Miyazaki, ci regalerà qualcosa di paragonabile.

1. Bloodborne

Ed eccolo qui, il mio gioco preferito di questo decennio. Che deve proprio a Dark Souls (e a Demon’s Souls prima di lui) la sua esistenza, ma che poi riesce ad andare ben oltre, risultando un prodotto incredibilmente ispirato ed evocativo, pur mantenendo al contempo il ruolo di eccezionale esponente del genere soulslike.

Level design e direzione artistica sono ai massimi livelli: il talento di Miyazaki è probabilmente al suo apice, qui. E in aggiunta a tutto ciò, l’inclusione dei Labirinti del Calice, con la loro proceduralità che rende il gioco praticamente infinito, mi ha fatto definitivamente impazzire.

Bene, questi sono i miei giochi preferiti del decennio. Ora non ci resta che gustarci, anno per anno, tutto ciò che gli anni ’20 hanno in serbo per noi. Direi che, con l’arrivo della nuova generazione già alla fine del 2020, il nuovo decennio può iniziare davvero alla grandissima!

