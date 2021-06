Jack Sparrow invade Sea of Thieves: il gioco di Microsoft accoglie un crossover con Pirati dei Caraibi

Quella di Sea of Thieves: A Pirates Life è stata una delle sorprese maggiori della conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase all'E3 2021. L'idea di un crossover tra i due mondi, quello "senza tempo" della serie videoludica di Rare, e quello in cui vivono il capitano Jack Sparrow e il suo celebre antagonista Davy Jones , è stata accolta con grande entusiasmo dai fan delle due saghe, che si preparano al debutto dell'evento gratuito previsto il 22 giugno su PC e console Xbox.

Tgcom24 e Mastergame hanno visto in anteprima i primi due atti dell'avventura che vedrà il capitano Sparrow superare l'orizzonte e raggiungere i mari di Sea of Thieves: una storia che, a detta di Rare, è studiata per soddisfare sia i veterani che i neofiti attratti dall'idea di salpare all'avventura in compagnia del celebre pirata Jack.

OLTRE L'ORIZZONTE - Narrata attraverso cinque Storie Assurde, raggiungibili direttamente dal menu principale e impreziosite da un nuovo sistema di checkpoint che consente di salvare i progressi in modo più intuitivo, la nuova storia vede l'introduzione di location inedite e una serie di nemici mai visti prima, come le sirene e i fantasmi spettrali.

L'obiettivo di questa collaborazione era di rispettare lo spirito di Pirati dei Caraibi e le atmosfere trasmesse non soltanto dai film con Johnny Depp (che non interpreterà la versione digitale di Jack Sparrow, ruolo affidato allo stuntman ufficiale Jared Butler), ma anche e soprattutto l'attrazione che dal 1967 ha conquistato milioni di fan nel parco Disneyland.

IGN

Proprio quest'area tematica ha ispirato gli studi britannici alla creazione degli scenari e alla direzione artistica da seguire, allo scopo di garantire ai fan di Pirati dei Caraibi un'esperienza autentica, ma allo stesso tempo fedele al mondo di Sea of Thieves. Il risultato, manco a dirlo, sembra davvero strepitoso.

Non solo ambientazioni, colori, architettura e suoni ricordano l'attrazione di Disneyland pur mantenendo lo spirito caratteristico del videogioco di Rare, ma la stessa interpretazione di Butler nei panni di Jack Sparrow sembra donare all'avventura in cinque atti una marcia in più, aprendo le porte per un futuro ancora più roseo per Sea of Thieves. Che, dal canto suo, si trova in un vero e proprio momento di grazia: tre anni e decine di contenuti aggiuntivi dopo l'esordio sul mercato, il titolo piratesco in esclusiva per PC e Xbox ha superato quota 20 milioni di giocatori, un numero che deve moltissimo indubbiamente al grande successo di una piattaforma come Xbox Game Pass.

FANTASMI, SIRENE E TANTO ALTRO - Proprio gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft potranno accedere gratuitamente a Sea of Thieves: A Pirate's Life e vivere in compagnia di Jack Sparrow una nuova storia che ci porterà ai confini del mondo, tra una città fantasma in cui regnano i relitti delle navi pirata naufragate e un'ambientazione subacquea che cela la roccaforte delle sirene.

Queste creature sfuggenti e oscure hanno intrappolato la Perla Nera, celeberrima imbarcazione del capitano Sparrow, e costringeranno la ciurma dei pirati controllata dai giocatori ad avventurarsi nelle profondità dell'oceano sfruttando una nuova meccanica di gioco che consente di respirare sott'acqua più a lungo, grazie alla presenza di una nuova flora marina che consente di ripristinare l'ossigeno.

IGN

Sott'acqua, due tipologie di sirene (quelle tradizionali e le leader, più corazzate e letali) saranno pronte a ostacolare i giocatori sfruttando nuovi pattern d'attacco e armi, ma gli stessi pirati saranno in grado di difendersi grazie a un'arma inedita presa in prestito dal nemico: un tridente che consente di sparare colpi letali dalla distanza o di caricare un corpo a corto raggio per sbarazzarsi rapidamente di chiunque.

Così facendo, il giocatore potrà avventurarsi nella Cittadella delle Sirene o esplorare il loro Santuario, che nasconde alcuni enigmi ambientali in cui sfruttare delle statue per far salire il livello dell'acqua, raggiungendo così zone altrimenti inaccessibili.

IGN

L'OLANDESE VOLANTE - Nel conflitto tra Jack Sparrow e Davy Jones, che a bordo della temibile nave Olandese Volante ha raggiunto il suo acerrimo nemico per conquistare un mondo in cui non ha controllo sulla vita e la morte, il giocatore si troverà coinvolto nel conflitto tra i due e dovrà collaborare con Jack per salvare l'universo di Sea of Thieves, mettendo così fine alle mire espansionistiche di Davy Jones.

Oltre ad affrontare le sirene e i fantasmi, lungo il cammino i pirati dovranno vedersela anche con gli Ocean Crawler dello stesso Jones, divisi in tre tipologie differenti che possono attaccare il giocatore sfruttando la forza bruta, scariche elettriche o spore velenose.

IGN

Una bella gatta da pelare per un'avventura che, a dispetto della distribuzione gratuita voluta da Microsoft, Rare e Disney, terrà i giocatori impegnati per circa 12-15 ore occupandosi della sola storia principale, una longevità che può crescere esponenzialmente lasciandosi andare all'esplorazione o alla scoperta di tutti i segreti, gli easter egg e le citazioni che il team creativo, composto da grandi fan dell'attrazione di Disney e della saga cinematografica, ha disseminato in giro per i sette mari.

E IL FUTURO? - Da quanto visto, Sea of Thieves: A Pirate's Life può rappresentare un nuovo, importante capitolo per il gioco piratesco di Microsoft e apre le porte a possibili collaborazioni future. Molti, infatti, sognano che dopo Jack Sparrow, il prossimo a superare l'orizzonte e raggiungere il mondo sospeso nel tempo di Sea of Thieves possa essere Guybrush Threepwood, protagonista della saga Monkey Island (creata d LucasArts, sempre di proprietà di Disney). Gli autori amerebbero una simile opportunità, e visto il canale aperto con Disney, l'ipotesi di assistere al debutto del "temibile pirata" e della sua nemesi LeChuck è tutt'altro che improbabile.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!