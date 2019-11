Da Age of Empires IV ai nuovi giochi di Obsidian e Rare: tutte le novità di Microsoft dall'evento X019

Ha ancora tanto da dire Microsoft , che durante il suo evento X019 di Londra ha deliziato i fan con tutta una serie di annunci che testimoniano, se ancora ce ne fosse bisogno, l'ottimo periodo di forma della casa di Redmond. Guidata dal solito Phil Spencer , presente durante la manifestazione londinese, Microsoft ha annunciato tante novità in arrivo nell'ecosistema Xbox, da Age of Empires IV ai nuovi franchise realizzati da team del calibro di Rare , Dontnod e Obsidian Entertainment . Scopriamo insieme tutti gli annunci ufficiali.

L'evento non poteva non partire da Xbox Game Pass, il servizio su abbonamento a cui Microsoft sta lavorando ormai da tempo e che continua ad arricchirsi di nuovi giochi di rilievo. Sono otto le novità disponibili da oggi (tra cui Age of Empires 2: Definitive Edition, disponibile su PC, e RAGE 2, che arriva su Xbox One), mentre altrettanti si aggregheranno al servizio entro la fine del 2019. Qualche nome? Darksiders III e The Witcher 3: Wild Hunt dovrebbero bastare per convincervi.

Microsoft ha un piano ben definito anche per il prossimo anno, con 32 giochi già confermati: tra i più importanti ci sono produzioni first-party come Bleeding Edge, Ori and the Will of the Wisps, il nuovo Flight Simulator e tutta una schiera di giochi di ruolo giapponesi appartenenti a franchise come Final Fantasy e Yakuza. In alto una foto che mostra tutti i giochi in arrivo.

L'azienda si sposta dagli abbonamenti allo streaming parlando di Project xCloud, la piattaforma che ha già preso piede in versione beta negli Stati Uniti e che arriverà il prossimo anno anche su PC: la fase di prova sarà estesa al mercato europeo nel 2020, con ben cinquanta nuovi giochi che saranno disponibili in anteprima per coloro che decideranno di mettere alla prova la piattaforma basata sul cloud.

Anche in questo caso, non mancano giochi altisonanti come Hitman, Shadow of the Tomb Raider, Borderlands: The Handsome Collection e il succitato Darksiders 3. Restando in casa Microsoft, al servizio saranno aggiunti anche Crackdown 3, Ori and the Blind Forest, ReCore: Definitive Edition e State of Decay 2.

Piccola parentesi commerciale, durante la quale Microsoft svela delle offerte a tema Black Friday con uno sconto sulla famiglia Xbox One e una promozione per portare a casa Xbox Game Pass Ultimate a un prezzo molto interessante, prima di passare al pezzo forte della serata: i nuovi giochi. Ed ecco che sul palco di Londra si susseguono tre annunci di spessore: Tell Me Why, il nuovo gioco di Dontnod Entertainment (già autori di Life is Strange) è un'avventura a tema supereroistico che ci metterà nei panni del primo eroe transgender mai utilizzabile in un videogioco realizzato da un grande publisher. In arrivo nell'estate 2020.

A seguire tocca a Obsidian Entertainment, ancora reduce dal successo ottenuto dal suo The Outer Worlds, che svela il primo franchise realizzato sotto l'egida di Microsoft: si tratta di Grounded, un survival game basato sulla cooperazione che esordirà nella primavera del prossimo anno e vedrà quattro giocatori costretti a fronteggiare "imponenti pericoli" dopo essere stati... rimpiccioliti.

Un'idea interessante che arriverà tra pochi mesi. Fanalino di coda è il nuovo gioco di un team altrettanto storico come Rare, che a Londra ha svelato come si evolverà il suo Sea of Thieves e offerto un piccolo assaggio del futuro con Everwild, nuovissimo progetto della casa britannica che catapulterà i giocatori all'interno di uno scenario "magico" tutto da esplorare.

Oltre ai giochi inediti, protagonisti indiscussi della serata di Londra, Microsoft ha svelato alcuni dettagli che mancavano per tutti quei progetti di cui si conosceva già l'esistenza: Bleeding Edge, il nuovo "hero shooter" di Ninja Theory, sarà lanciato il 24 marzo su PC e Xbox One, mentre Wasteland 3, il gioco di ruolo di inXile Entertainment, arriverà solo due mesi più tardi, precisamente il 19 maggio.

Halo: Reach, ultimo capitolo della saga a essere realizzato da Bungie, arriverà nella Master Chief Collection il 3 dicembre, mentre Asobo Studios ha mostrato un nuovo ed emozionante trailer del suo Flight Simulator, nuovo capitolo della saga di simulatori di volo più popolare al mondo. Tra un nuovo assaggio di Minecraft Dungeon, gioco di ruolo ispirato al popolare universo creato da Mojang, e trailer esclusivi per Star Wars Jedi: Fallen Order, The Artful Escape e CrossfireX, Microsoft ha presentato finalmente il nuovo capitolo della saga strategica per eccellenza: Age of Empires IV. La responsabile Shannon Loftis ha svelato al mondo il primo video di gameplay del nuovo episodio, che ha dato un'idea chiara della direzione presa dal franchise, prima di congedarsi con il trailer di lancio dell'edizione definitiva di Age of Empires II, disponibile come detto anche su Xbox Game Pass da oggi.

Si chiude un evento scoppiettante, che ha offerto ai fan della casa di Redmond e del mondo Xbox tanti annunci e tre gradite sorprese, ma soprattutto che fa ben sperare sul futuro. Senza svelare alcun dettaglio su Xbox Scarlett, la console di prossima generazione di Microsoft, è impressionante notare come il colosso americano sia focalizzato sul supportare i fan che hanno creduto in Xbox One. Sarà certamente interessante scoprire cosa proporranno i nuovi team entrati a far parte della scuderia first-party al debutto della prossima console Xbox. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora da novembre 2020 ne vedremo davvero delle belle.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!