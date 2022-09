Forspoken: magie e combattimenti in un promettente gioco di ruolo fantasy

Forspoken rappresenta ancora oggi uno dei titoli più attesi del catalogo della console di nuova generazione di Sony: a quattro mesi dal suo debutto, Tgcom24 e Mastergame hanno avuto l'opportunità di provare in anteprima una piccola porzione di quella che sarà la storia finale di Frey, protagonista del gioco, e Cuff, inseparabile braccialetto che le dona i poteri.

A SPASSO PER ATHIA

esplorare la regione di Athia

parkour magico

una corsa acrobatica lungo lo scenario

usando la magia per aggrapparsi ad appigli

sfruttare gli elementi per muoversi più rapidamente

- La breve versione di prova messa a disposizione dal colosso nipponico ci ha permesso digrazie a uno degli elementi più caratteristici di Forspoken: il. Sfruttando i poteri di Cuff, infatti, la protagonista può cimentarsi ined effettuare balzi, capriole, arrampicate frenetiche e schivate a mezz'aria, compiere dei salti poderosi e, generando una "tavola da surf" fatta di acqua e ghiaccio.

Vien da sé che questo sistema di movimento

rende l'esplorazione molto divertente e rappresenta, per certi versi, il punto di unione tra altri giochi che fanno del parkour il loro mantra

Assassin's Creed

inFamous

La Terra di Mezzo

tenere d'occhio la stamina che è posizionata nella parte inferiore dell'interfaccia

, si pensi ad, alla sagao ai due giochi di ruolo della serie. Questo sistema, potenziabile in vari modi sbloccando specifici monumenti o acquisendo nuove abilità durante la storia, permette a Frey di attraversare Athia con stile, a patto di: basta un salto mal calibrato per esaurirla completamente e dover attendere qualche istante prima di riprendere la corsa.

IGN

Tocca partire senza grosse pretese e farci l'abitudine, ma

una volta compreso il funzionamento spostarsi nel mondo di Athia diventa una vera e propria gioia

catapulti la protagonista in qualsiasi direzione desideri

la progressione studiata da Luminous Productions fa sì che i poteri della protagonista diventino sempre più efficienti

, specialmente quando si tratta di scalare una montagna sfruttando l'abilità Sfreccia, che consente di appendersi a oggetti dorati e far sì che la magia di Cuff. Ci sono oggetti, come i mantelli di Frey, che possono influenzare le abilità, mentre: nella nostra demo, siamo riusciti a potenziare il salto per coprire distanze ancora maggiori, per risultati fuori di testa.

COMBATTERE CON STILE

il parkour magico consente di eludere gli attacchi avversari molto più facilmente

i grilletti consentono di usare le magie di supporto

o quelle offensive

sbloccare una devastante supermossa

- Questo sistema di movimento torna utile anche quando si tratta di combattere, dal momento chee sorprendere gruppi di nemici coprendo le distanze più rapidamente. Combinando il parkour con le abilità di Frey, si finisce per dar vita a combinazioni interessanti:(L2 su PlayStation 5)(R2), mentre una volta che si accumula un numero sufficiente di uccisioni è possibile(L2+R2) da scatenare sul campo di battaglia per fare una vera e propria strage.

IGN

Tali mosse sono legate alla tipologia di magia in uso:

nella demo abbiamo sperimentato il set di Frey, più votato alla difesa e ai colpi dalla distanza, e quello di Sila, che invece predilige gli scontri a corto raggio

ciascun set include un buon numero di poteri da alternare a piacimento

solo una piccola porzione delle abilità che saranno disponibili nel gioco finale

e le abilità in grado di far esplodere i nemici che si avvicinano più del previsto. Cambiarli è questione di pochi attimi:e apre a una varietà di approcci significativa, se si considera che quanto visto nella versione di prova rappresenta

Di certo, utilizzare in modo sinergico questi poteri rappresenta una condizione fondamentale per avere la meglio sui nemici avanzati, specialmente quando entrano in gioco

giganteschi boss immuni a particolari elementi

gruppi di nemici che possono aggirare Frey da molteplici direzioni

aumenta considerevolmente la profondità di un sistema di gioco particolarmente ricco

(come il ghiaccio o il fuoco) o: usare le abilità e i poteri più indicati fa la differenza tra successo e sconfitta, mentre scegliere un equipaggiamento adatto al proprio stile di gioco (oltre al mantello e al medaglione, che possono applicare bonus e migliorare le statistiche, c'è anche la possibilità di dipingere le unghie della protagonista per ottenere ulteriori vantaggi)

Nella demo di Forspoken

non abbiamo avuto modo di sperimentare con mano missioni della campagna

, per cui è difficile stabilire se l'atmosfera generale del gioco sia in linea con gli ultimi, discutibili trailer (che mettevano in risalto una sceneggiatura probabilmente fin troppo banale, visti i nomi coinvolti nello sviluppo) o se, effettivamente, il canovaccio dell'opera di Luminous Productions sia in grado di accompagnare un gameplay certamente divertente e impegnativo in modo ottimale.

Per scoprirlo dovremo attendere verosimilmente il prossimo anno, visto che

per evitare lo scontro diretto con blockbuster del calibro di God of War: Ragnarok, Square Enix ha deciso di rinviare l'uscita di Forspoken al prossimo anno e concedere al team di sviluppo quattro mesi extra

per rifinire al meglio l'esperienza di gioco, bilanciare al meglio le sfide negli angoli più remoti di Athia e proporre ai fan un'avventura degna di nota: l'appuntamento è fissato al 24 gennaio 2023, quando il gioco di ruolo arriverà in esclusiva su PC e PlayStation 5.