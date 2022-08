FIFA 23: il racconto delle partite si fa sempre più spettacolare

EA Sports, nella sua corsa al realismo, ha sempre cercato di allineare l’esperienza utente non solo, e non tanto, alle emozioni del campo, quanto più a quelle del racconto televisivo. È sicuramente capitato a tutti, distrattamente, di scambiare alcune scene di gameplay di FIFA per una partita di calcio vera, ed è esattamente quello l’effetto cercato dallo studio canadese.

ATMOSFERE DA FINALE

i campi di FIFA 23 sono decisamente più realistici, meno regolari e più reattivi

- FIFA 23 fa un altro passo in quella direzione, a partire dall’elemento principale, quello che tutti vedono per più tempo quando sono davanti allo schermo: l’erba. Grazie a un nuovo sistema capace di elaborare un modello 3D sulla base di texture fotografiche,. Il nuovo manto erboso, infatti, a inizio gara sarà immacolato, ma si segnerà nel corso del tempo in modo coerente a quello che accade in campo, per un colpo d’occhio davvero mozzafiato.

A contribuire a questo effetto di verosimiglianza c’è anche il lavoro svolto da EA Sports sulla

resa del pubblico, ancora più dinamica e varia, con spettatori molto più partecipi all’andamento dei match

scene d'intermezzo ancora più ricche di dettagli e capaci di raccontare al meglio il giorno della partita

. In questo senso, FIFA 23 avrà anche una quantità spropositata di nuovi cori e rumori ambientali, la sensazione di coinvolgimento è effettivamente più tangibile, con, anche fuori dal terreno di gioco.

IL CALCIO, COME IN TV

avrà anche un nuovo replay, ispirato a quello delle analisi tecniche che si vedono in TV ogni domenica

- In campo, però, non ci sono solo i manti erbosi. FIFA 23, grazie ai dati catturati grazie alla tecnologia HyperMotion2,

Le azioni più spettacolari e i tiri più incredibili verranno analizzati al super rallenty, mentre

sullo schermo compariranno, in stile realtà aumentata, tutti i dati relativi alla conclusione

, come velocità di esecuzione, distanza dalla porta, percentuale di riuscita. L’effetto è molto scenografico, ma non è l’unica applicazione della tecnologia di realtà aumentata: una serie di dettagli sul contesto e alcune statistiche fondamentali, infatti, saranno integrate nell’interfaccia di gioco durante le partite, per offrire informazioni, per esempio, sui calci da fermo.

A proposito dell’interfaccia, oltre al debutto delle nuove statistiche in tempo reale,

arrivano anche le nuove grafiche televisive, alcune pensate da zero (come quelli per FUT), altre invece presi in prestito dalla realtà

prima divisione inglese e francese femminile

anche i mondiali

. La Serie A, finalmente, sarà tra i campionati descritti in maniera puntuale anche dal punto di vista delle grafiche televisive, nonostante vivremo il paradosso di avere un campionato con ben cinque squadre senza licenza ufficiale (Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Monza). Tra i nuovi campionati con overlay grafici ufficiali, ovviamente, spiccano la, e ci sarà da aspettarsi(maschili e femminili), quando verranno introdotti durante l’anno.

PRO CLUB E VOLTA

Pro Club e Volta, infatti, da quest’anno condivideranno un unico sistema di progressione

concorreranno sia all’accumulo di punti esperienza da spendere in abilità e talenti, sia a ottenere punti Volta

- Se l’esperienza in campo sarà sempre più televisiva, EA Sports ha deciso di rendere più appagante anche quella del multiplayer nelle due modalità più cooperative di FIFA 23., sia per quanto riguarda lo sviluppo del personaggio, sia per le ricompense ottenute giocando le partite. In pratica, tutti gli incontri giocati in entrambe le modalitàper sbloccare elementi estetici.

Non mancano novità per le singole modalità di gioco:

in Pro Club debuttano i mini-giochi di allenamento

può contare su ben 100 livelli di esperienza e ben quattro nuovi talenti

riesumare addirittura l’orribile Golden Goal

, che ogni settimana permetteranno di ottenere una certa quantità di punti esperienza per sviluppare il proprio personaggio, che ora: uno dedicato alla costruzione della manovra, uno all’abilità d'intercettazione, uno a recuperi disperati difensivi e uno, infine, alla finalizzazione. Per quanto riguarda la struttura di gioco, inoltre, le partite saranno di default più brevi e dureranno quattro minuti a tempo, per favorire la possibilità di trovare subito incontri disponibili, mentre non esisterà più il pareggio, talmente inviso a EA Sports da

Sul fronte Volta, invece, la novità principale riguarda il nuovo stadio dove si svolgono le partite

c’è l'arrivo di una nuova abilità distintiva per Volta

. I campi di calcetto, infatti, saranno più grandi e avremo a disposizione più spazio per giocare il pallone. Anche le porte saranno più ampie e i muri, invece, diventano più alti, in modo da favorire il gioco di sponda. Tra le altre novità da segnalare, invece, oltre ai nuovi mini-giochi arcade,, che attiva una sorta di super salto che permette di dominare il gioco aereo per effettuare conclusioni spettacolari o assist al volo.

FIFA 23 è sempre più vicino:

l’ultimo appuntamento con il pre-campionato di EA sarà con la modalità Ultimate Team

, che quest’anno sarà completamente ridisegnata in una delle sue meccaniche fondamentali: l’intesa. L’appuntamento con il campo, invece, è fissato per fine settembre.